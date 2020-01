Antibiotici e farmaci nel latte: ecco i rischi per la salute (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tracce di antinfiammatori, cortisonici e Antibiotici nel latte. E’ quanto emerso da un test del “Salvagente” su 21 confezioni di latte, fresco e Uht, comprate in supermercati e discount italiani. Tra i marchi analizzati ci sono Parmalat, Granarolo, Coop, Conad, Lidl, Esselunga e Carrefour. I risultati sono pubblicati sul numero in edicola da domani del mensile. I farmaci sono risultati presenti in più della metà delle confezioni, secondo i test condotti con un nuovo metodo di analisi realizzato dalle Università Federico II di Napoli e da quella spagnola di Valencia, in grado di scoprire sostanze che ai test ufficiali passano inosservate. Le più frequenti sono risultate il dexamethasone (un cortisonico), il neloxicam (antinfiammatorio) e l’amoxicillina (un antibiotico), in concentrazioni tra 0,022 mcg/kg e 1,80 mcg/kg. I farmaci che lasciano tracce, sono ... meteoweb.eu

fattoquotidiano : IL TEST Tracce di farmaci in 12 prodotti su 21 analizzati. Colpa dello sfruttamento intensivo delle mucche che s’am… - greenMe_it : Il latte italiano è pieno di antibiotici e farmaci. Tracce in più della metà dei marchi analizzati ?… - HuffPostItalia : Antibiotici e farmaci nel latte italiano: i risultati del test del Salvagente su 21 marchi -