Annunciate date e sede dei Campionati Mondiali Pokémon 2020 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Oggi The Pokémon Company International ha confermato che i Campionati Mondiali Pokémon di quest'anno si terranno dal 14 al 16 agosto 2020 presso l'ExCeL London. Durante queste giornate si sfideranno i migliori giocatori del Gioco di Carte Collezionabili e dei videogiochi Pokémon di tutto il mondo. I fan potranno assistere dal vivo all'evento più prestigioso del campionato Pokémon acquistando i tesserini per spettatori. I Campionati Mondiali Pokémon 2020 ospiteranno inoltre un negozio Pokémon Center, in cui sarà disponibile un'ampia gamma di prodotti tra cui tantissimi articoli dedicati all'evento. Coloro che intendono organizzare il proprio viaggio e soggiorno troveranno un elenco degli hotel e degli alloggi qui. Per le ultime novità sui Campionati Mondiali Pokémon 2020 e sugli altri eventi Play! Pokémon, visita pokemon.com/it/play-pokemon/Leggi altro... eurogamer

