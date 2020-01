Virginia Raggi ha dormito in sacco a pelo al Campidoglio: “Una notte unica” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Fare talmente tardi a lavoro da non riuscire a rincasare e dormire accanto alla scrivania. Sembra la scena di un documentario sullo sfruttamento del lavoro in Cina e invece è il fermo immagine di una serata di Virginia Raggi. “Non era una notte qualsiasi” chiarisce la sindaca di Roma, “ma quella tra il 19 e il 20 novembre 2018”. E se non condividete l’agenda della Raggi vi spieghiamo cosa è successo in quelle ore senza tempo, ma con un po’ di sonno. In campeggio al Campidoglio La notte che Virginia Raggi ha raccontato nel libro di Claudio Guerrini (speaker di RDS) dedicato alle prime volte è quella che ha preceduto l’abbattimento delle ville dei Casamonica. Un giorno che ha fatto storia e che, probabilmente, rimane la pietra miliare dell’amministrazione Raggi degli ultimi anni. La Sindaca ricorda: “Si era fatta mezzanotte e la mattina successiva dovevo alzarmi prestissimo. Pensai ... thesocialpost

