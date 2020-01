Vieni da me: chi è Lisa Giovagnoli, moglie di Adriano Pappalardo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna (ma non ricominciamo con le polemiche festivaliere, per carità), e questo vale anche per Adriano Pappalardo, che ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata in onda mercoledì 22 gennaio spende parole d’amore e di riconoscenza per la consorte Lisa Giovagnoli. Il cantante spiega che lei è stata in grado di stargli vicino anche nei momenti meno facili della carriera: “Quando uno raggiunge l’apice del successo non ti aspetti la caduta, e quando arriva non ci credi. Una donna mi è sempre stata vicina … Questa donna è mia moglie. Mi ripeteva sempre: ‘Tu sei forte, tu sei tu. Non devi pensare se non ti pubblicano’. Riusciva ogni volta che cadevo a farmi rialzare” (QUI il video). L’amore tra Adriano Pappalardo e Lisa Giovagnoli Grande commozione quando la Giovagnoli raggiunge ... tvzap.kataweb

Riccardoriserva : RT @Maicuntent96: @EnzoArlotta29 @GiovaB95 Tu parli di qualsiasi giocatore dell' Inter come fosse Pelé, e punti il dito? Fai na cosa, prend… - NicoLiso1 : RT @Maicuntent96: @EnzoArlotta29 @GiovaB95 Tu parli di qualsiasi giocatore dell' Inter come fosse Pelé, e punti il dito? Fai na cosa, prend… - MimmoAdinolfi : @mvolpe80 vieni in stanza di qua che stiamo a telefono con questa di Bruxelles le chiediamo chi cazzo preferiva tra… -