Vaticano, resta la firma di Ratzinger sul libro di Sarah contro l'apertura di Papa Francesco ai preti sposati (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il nome di Benedetto XVI in copertina c'è, nonostante la richiesta da parte del Pontefice emerito di toglierlo, ma con una formula attenuata: esce in Italia il 30 gennaio, edito da Cantagalli, il volume Dal profondo del nostro cuore, di Robert Sarah "con" Joseph Ratzinger - Benedetto XVI. Il libro, liberoquotidiano

