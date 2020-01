Valentina Vignali, via i vestiti: foto bollente. E spunta un tatuaggio “nascosto” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Valentina Vignali è uno splendore di ragazza. Cestista e modella che si è fatta conoscere meglio dal grande pubblico per aver partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello, la 28enne ha da poco sorpreso tutti i suoi fan con il suo primo singolo di debutto sulla scena musicale dopo aver pubblicato il suo primo libro, “Forti come noi”. Il brano che introdurrà Valentina Vignali nel mondo del rap si intitola ‘Nada’. Non solo lavoro. Anche sul fronte sentimentale per la modella è un periodo molto felice. Dopo la fine della storia con Stefano Laudoni, Valentina è andata avanti e ora festeggia già un anno insieme al nuovo fidanzato, Lorenzo Orlandi. A lui ha dedicato un tenero post in vista dell’anniversario. “I nostri primi 365 giorni insieme…Auguri a noi”, ha scritto nella didascalia di una foto che la immortala insieme al suo Lorenzo. (Continua dopo la foto) A proposito di ... caffeinamagazine

puntevvi : ma mo valentina vignali chi è - crispycas_9 : sentivamo davvero la necessità di una canzone di valentina vignali? - zazoomnews : Valentina Vignali nuda su Instagram: “Si vede tutto” - #Valentina #Vignali #Instagram: #tutto” -