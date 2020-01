Uomini e Donne, dopo la scelta la richiesta di Giulio Raselli a Giulio D’Urso (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Qualche giorno fa e in diretta è andata in onda la scelta di Giulio Raselli di Uomini e Donne. Alla fine il tronista è uscito dal programma con la corteggiatrice Giulia D’Urso per cui ha speso parole d’amore sin da dopo il suo sì. “Ti prego dimmi di sì perché ti amo”, le ha detto Giulio alla fine del faccia a faccia sulle famose poltroncine rosse e la risposta è stata affermativa. Subito dopo la scelta, la redazione ha intervistato la neo coppia del trono classico e i due sono apparsi davvero presi l’uno dell’altra. E hanno anche svelato di partire presto per la Puglia, dove abitano i genitori di lei, prima di raggiungere casa Raselli. “Adesso usciamo da qua e non vedo l’ora di stare con lei, giuro, da morire proprio – ha commentato un emozionatissimo Giulio – Io credo di non essermi mai sentito così. È un sentimento grandissimo, lo provo e non ho problemi a dirlo, anzi sono solo ... caffeinamagazine

