TUTTI I SEGRETI DI ROUSSEAU (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Allo strumento simbolo della rivoluzione grillina dovrebbero contribuire TUTTI i parlamentari. Ma due terzi di loro sono morosi e il conto economico vacilla. Intanto, cresce il malcontento politico verso Davide Casaleggio e i vertici dell'Associazione. Bisogna esser creduto buon scrittore per improvvisarsi impunemente cattivo copista e non mancare per questo di lavoro». Jean-Jaques ROUSSEAU, quello vero, non la piattaforma, sapeva anche essere pratico. Circa 250 anni dopo questo consiglio, contenuto nelle Rêveries du promeneur solitaire, il cuore tecnologico dei Cinque stelle che porta il nome del filosofo ginevrino è nelle medesime condizioni. Passa ancora per strumento geniale di consenso, potere arcano, bestia tecnologica, fucina del cittadino digitale di domani, ma la piattaforma ROUSSEAU è un gigante dai piedi di argilla, con un equilibrio finanziario assai precario e con i ... panorama

