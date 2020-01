Salvini citofona a un tunisino: “Lei spaccia”? A Mattino Cinque spiega il suo gesto (VIDEO) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Salvini citofona a un tunisino e gli chiede: “Lei spaccia?“. Il gesto sta facendo molto discutere tanto che Matteo Salvini ha spiegato, a Mattino Cinque, cosa lo abbia spinto a fare una cosa del genere. Ma facciamo un passo indietro. Salvini ha deciso di dare voce al disagio di alcuni cittadini di Bologna, in particolar modo seguendo le parole di una donna. La signora si chiama Annarita Biagini e ha indicato un presunto spacciatore del quartiere del Pilastro, a Bologna. E così, a campagna elettorale conclusa, Salvini, con tanto di telecamera e diretta Facebook, ha citofonato alla famiglia tunisina ponendo il singolare quesito. Salvini citofona a un tunisino ed è polemica Così Salvini ne ha combinata un’altra delle sue, generando un mare di polemiche. Il leader della Lega si è diretto al citofono della persona indicata come pusher da una donna del quartiere ... ultimenotizieflash

