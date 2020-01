Rita Pavone ricorda il malore: “Mi hanno riportata al mondo per un pelo” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Rita Pavone, in gara al prossimo Festival del Sanremo che ha già scatenato polemiche prima del suo inizio, si racconta in un’intervista a Leggo, dal difficile male da cui è stata salvata in extremis al ruolo di Renato Zero che l’ha riportata sulle scene musicali. “Mi hanno riportata al mondo per un pelo“ Rita Pavone, all’età di 74 anni, si è rimessa in gioco e sarà una delle concorrenti del Festival di Sanremo 2020. A Leggo la cantante racconta un periodo difficile attraversato alcuni anni fa che ha messo in pericolo la sua vita. “Avevo piccole fitte al petto a cui però non davo nessuna importanza”, ricorda Rita, “Cantavo, andavo di qua e di là, ballavo come una matta, fino a che sono piombata a terra ché l’aorta era quasi già bella e otturata. Mi hanno riportata al mondo per un pelo”. La celebre cantante ha infatti subito un delicato intervento nel 2003 che l’ha portata a ... thesocialpost

FioreFioretta : @TheCrusadery Haimé anche Fabio Volo dalla parte dei buonisti. Possibile che la gente di spettacolo sia tutta di sx… - zazoomblog : Rita Pavone torna al Festival: “Ho rischiato di morire” - #Pavone #torna #Festival: #rischiato - ItaliaCharleroi : Ora in onda: rita pavone - L'amore Mio 1964 Top 41 Posto su Radio Italia Charleroi -