Quando Salvini dava del ‘piangina’ a Mihajlovic (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La stima per il Sinisa uomo e allenatore c’è sempre stata, come ribadito più volte. Come spesso capita, però, il leader della Lega – nel suo parlare di tutto e tutti – espresse un giudizio poco cortese nei confronti di quello che, all’epoca dei fatti, era il tecnico del ‘suo’ Milan. Era il 14 dicembre del 2015, e i rossoneri venivano da uno scialbo pareggio 1-1 a San Siro contro il Verona. E se oggi Salvini ringrazia Mihajlovic per il suo endorsement, allora gli diede del ‘piangina’. LEGGI ANCHE > Sinisa Mihajlovic fa il tifo per Salvini e Borgonzoni in Emilia-Romagna Quel pareggio non era andato proprio giù al segretario del Carrocio che accusò in primis l’allora amministratore delegato Adriano Galliani. Poi, se la prese anche con l’allora tecnico rossonero Sinisa Mihajlovic, reo di aver utilizzato la scusa di un arbitraggio avverso per ... giornalettismo

