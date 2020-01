Pomeriggio 5, Michele Misseri scrive una lettera: “Sabrina e Cosima sono innocenti, sono io il colpevole” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) E’ di poche ore fa la sentenza legata al processo bis nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Sarah Scazzi. E oggi nella puntata di Pomeriggio 5 si è tornato a parlare del caso, anche perchè Michele Misseri, ha scritto una lettera alla redazione del programma condotto da Barbara d’Urso. Facendo un passo indietro, alla notizia relativa alla sentenza, ricordiamo che undici imputati sono stati condannati nel processo bis per depistaggi, legato all’inchiesta sull’omicidio di Sarah Scazzi, la 15enne di Avetrana uccisa e gettata in un pozzo il 26 agosto 2010. sono stati inflitti 4 anni di reclusione a Michele Misseri (lo zio di Sarah, condannato nel processo principale a 8 anni di carcere per soppressione di cadavere) che rispondeva di autocalunnia,perché si autoaccusò dell’omicidio. Per chi indaga le assassine di Sarah sono Sabrina e sua madre ... ultimenotizieflash

