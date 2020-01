Pavia: Coldiretti Lombardia, bene controlli su vino, è settore strategico (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Milano, 22 gen. (Adnkronos) – “Ben vengano tutti i controlli volti ad accertare azioni fraudolente di singoli che rischiano di mettere a rischio un comparto strategico per il nostro agroalimentare, che rappresenta un patrimonio di cultura, conoscenza e biodiversità da tutelare”. Lo afferma Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lombardia, sull’operazione di carabinieri e Guardia di finanza nel Pavese che ha ha portato all’arresto di cinque persone che adulteravano vino. “Occorre fare chiarezza e punire gli eventuali responsabili di frodi che screditano e mettono a rischio lo sviluppo del settore del vino in Lombardia, cresciuto puntando su un percorso di valorizzazione del territorio e di qualità, che ha portato al record storico di esportazioni per un valore di 271 milioni di euro”, continua. L'articolo Pavia: Coldiretti Lombardia, bene ... calcioweb.eu

