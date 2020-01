Non ha versato 71 centesimi di mora, l’Inps: “Lei è insolvente” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’Inps ha dichiarato un cittadino insolvente poiché quest’ultimo non ha versato una mora di 71 centesimi per tardivo pagamento di una rata del suo mutuo. Nella lettera che comunicava all’uomo la situazione vi era altresì scritto che questo avrebbe potuto comportare degli effetti tra cui, tra i più gravi, i sequestro dell’abitazione. Non ha versato 71 centesimi all’Inps Da dieci anni l’uomo pagava due volte all’anno due somme per estinguere il mutuo edilizio aperto nel 2009 per comprare casa. Ha però effettuato il pagamento di giugno 2019 con due giorni di ritardo, dato che alla data di scadenza aveva trovato la banca chiusa. Per queste 48 ore si è trovato, nella lettera relativa alla rata di dicembre 2019, un paragrafo con scritto che l’Inps avrebbe dovuto ricevere la somma di 71 centesimi per tardivo pagamento, cosa che non è avvenuta. ... notizie

