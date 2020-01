LIVE Fognini-Thompson, Australian Open 2020 in DIRETTA: obiettivo terzo turno per il ligure (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini-Jordan Thompson, valevole per il secondo turno degli Australian Open 2020. La partita è in programma nella mattinata italiana (non si gioca prima delle 9.00). Il tennista ligure è stato autore di una vera e propria impresa nel primo turno. E’ andato sotto 2-0 nella gara d’esordio contro Reilly Opelka poi è arrivata la pioggia e la partita è stata rinviata. Ieri è tornato in campo con tutt’altro piglio: solido, aggressivo e determinato. Nonostante qualche incomprensione col il giudice di sedia, è stato capace di completare un ribaltone clamoroso. Ha tirato fuori tutto il meglio del proprio gioco. Nel caso in cui dovesse riproporre la stessa prestazione avrebbe serie possibilità di conquistare il terzo turno del primo Slam ... oasport

zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini Sinner e Fognini in campo. Giocano subito Que… - zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini Sinner e Fognini in campo. Giocano subito Que… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini Sinner e Fognini in campo - #Australian… -