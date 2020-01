LIVE Berrettini-Sandgren, Australian Open 2020 in DIRETTA: match rognoso, americano imprevedibile (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Berrettini-Harris – La terza giornata – Il programma della terza giornata – Il programma degli italiani – Il tabellone maschile Buon mattino a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Australian Open 2020 tra Matteo Berrettini e l’americano Tennys Sandgren, numero 100 del mondo secondo l’ultimo ranking ATP. Il romano è arrivato in estrema comodità a disputare questo incontro, avendo superato con il punteggio di 6-3 6-1 6-3 l’Australiano Andrew Harris, beneficiario di una wild card. Per quel che concerne invece lo statunitense, il successo è giunto contro l’argentino Marco Trungelliti, uscito dalle qualificazioni, per 6-1 6-4 7-5. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, in campo sulla 1573 Arena, il quarto campo per importanza di Melbourne Park. Per il numero 1 ... oasport

zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini Sinner e Fognini in campo. Giocano subito Que… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini Sinner e Fognini in campo - #Australian… - OA_Sport : LIVE Australian Open 2020, risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini, Sinner e Fognini in campo. Giocano subito Q… -