LIVE Berrettini-Sandgren 6-7, 4-6, 3-2 Australian Open 2020 in DIRETTA: si entra nella fase decisiva del terzo parziale, l’azzurro deve cercare il break (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Altro ace e nuovo vantaggio nel terzo set per l’italiano. 40-0 Ace del romano. 30-0 Risposta errata dallo statunitense. 15-0 Berrettini vince il braccio di ferro dal fondo mandando fuori giri il rivale. 2-2 Il servizio consegna a Sandgren la parità anche in questo caso. 40-15 Terza prima di servizio clamorosa dell’americano. 30-15 Sceneggiatura identica sia da sinistra che da destra. 15-15 Aggiusta tutto con una prima fortissima. 0-15 Dritto sbaglia da parte di Sandgren. 2-1 Prova a caricarsi Berrettini mettendo a referto un nuovo game. 40-15 Palla corta geniale di Berrettini, su cui il tennista del Tennesse arriva in ritardo. 30-15 Sbaglia la risposta in salto Sandgren che tira un urlaccio. 15-15 Funziona invece il “bottone degli ace”. 0-15 Finisce di poco in corridoio il rovescio incrociato di Berrettini. 1-1 ... oasport

