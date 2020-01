LIVE Australian Open 2020, risultati 22 gennaio in DIRETTA: Fognini al quinto set, Federer avanza (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI SINNER-FUCSOVICS LA CRONACA DI BERRETTINI-SANDGREN LA VITTORIA AGEVOLE DI DJOKOVIC SU ITO GLI HIGHLIGHTS DELLA VITTORIA DI DJOKOVIC GLI HIGHLIGHTS DI BERRETTINI-SANDGREN LE DICHIARAZIONI DI JANNIK SINNER IL RIEPILOGO DELLA SESSIONE DIURNA DEGLI Australian Open (22 gennaio) – TABELLONE MASCHILE I risultati AGGIORNATI DEGLI Australian Open (22 gennaio) 13.00 Thompson ha vinto il quarto set per 6-4. Fognini si è fatto rimontare e ora si decide tutto al quinto set. 12.58 Fognini ora è sotto 5-4, c’è rischio quinto set. 12.46 Thompson conferma il break: 4-2. 12.44 Break di Thompson! 3-2. 12.40 Botta e risposta tra Fognini e Thompson, 2-2. 12.31 Ora in campo ci sono solo Fognini e Thompson, l’azzurro ha vinto il primo game del quarto set. 12.30 Roger Federer ha sconfitto il serbo Krajinovic per 6-1, 6-4, 6-1 e si ... oasport

zazoomblog : LIVE Federer-Krajinovic 6-1 6-4 4-1 Australian Open 2020 in DIRETTA: Re Roger veleggia tranquillo verso la vittoria… - zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 21 gennaio: Berrettini e Sinner eliminati dagli Australian Open. Froome torna in gara - #Sport… - zazoomblog : LIVE Fognini-Thompson 7-6 (4) 6-1 0-1 Australian Open 2020 in DIRETTA: l’australiano salva due palle break a inizio… -