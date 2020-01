"Liberati dello schiavo che c'è in te. Meno mail e più pause. E smetterai di odiare il lunedì" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Meno riunioni e più pause. Più tempo libero e soprattutto Meno mail. Perché poche cose sono passivamente distruttive una email la domenica mattina, o fuori dall’orario di lavoro. Va detto chiaro e tondo: quella mail che stai inviando non è la dimostrazione che stai lavorando bene, ma è dettata solo dalla paura di non essere preso in considerazione, o di essere giudicato Meno di quel che vali. La cosa da ricordare è che funziona esattamente al contrario: solo chi sa mettere dei limiti, saprà lavorare bene ed essere felice del suo lavoro. Tutto qui. Dopo le diciotto di venerdì, rilassatevi. Concedetevi un bicchiere di vino, del formaggio, una cena take-away, quello che vi pare. Ma non rispondete a nessuna mail che avete dimenticato. Meglio lasciar perdere lo schiavista che è in voi. Perché se vogliamo dare una ... huffingtonpost

