Georgina Rodriguez e il no a Sanremo 2020, possibile forfait per la fidanzata di Cristiano Ronaldo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dopo il forfait di Monica Bellucci, un'altra star rischia di non apparire sul palco del Festival della canzone italiana. Un'indiscrezione de La Stampa parla di un possibile "no" da parte della modella argentina, a causa di una richiesta di cachet troppo esosa, ben superiore agli standard della Rai. fanpage

zazoomnews : Georgina Rodriguez mamma senza trucco: com’è la conduttrice di Sanremo al naturale - #Georgina #Rodriguez #mamma… - zazoomnews : Georgina Rodriguez snobba Sanremo: il motivo? Un “misero” cachet - #Georgina #Rodriguez #snobba #Sanremo: - zazoomblog : Georgina Rodriguez mamma senza trucco: com’è la conduttrice di Sanremo al naturale - #Georgina #Rodriguez #mamma… -