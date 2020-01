Furti a raffica tra Gerenzano e Saronno, arrestato un 26enne (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un 26enne residente in zona è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Saronno con l’accusa di essere il responsabile di una lunga serie di Furti commessi da settembre a dicembre nel Saronnese. E’ stato individuato grazie a delle tracce di sangue, oltre che ad un tatuaggio e alle segnalazioni di alcuni testimoni. Tra le accuse, anche quella per tentata rapina al supermercato di Gerenzano. Le immagini delle telecamere dei negozi rapinati portavano ad un soggetto ricorrente nei diversi episodi. In un caso è stato evidenziato anche un tatuaggio riportato dal 26enne. su Il Notiziario. ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Furti a raffica tra Gerenzano e Saronno, arrestato un 26enne - -