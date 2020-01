Frode fiscale nel settore degli integratori: sequestrato oltre un milione di euro (Di mercoledì 22 gennaio 2020) GdF: scoperta maxi Frode fiscale, in un’operazione che ha portato al sequestro di oltre un milione di euro alla Shedir Pharma (azienda leader nel settore del commercio all’ingrosso di integratori). Nella mattinata odierna, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, all’esito di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari reali, emessa dal Sost. Proc. Dott. Giuseppe Borriello, per la somma complessiva di oltre 1 milione di euro quale profitto illecito di una maxi evasione fiscale posta in essere dalla società Shedir Pharma Srl, azienda leader nel settore del commercio all’ingrosso di integratori. La misura cautelare patrimoniale scaturisce da un’attività ispettiva condotta dal II Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, ... 2anews

