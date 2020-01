DIRETTA/ Juventus Roma, risultato 3-0, streaming: Bentancur e Bonucci, la Juve dilaga (Di mercoledì 22 gennaio 2020) DIRETTA Juventus Roma streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per i quarti della Coppa Italia. ilsussidiario

juventusfc : ?? REMINDER ?? ?? Dalle 13:15 guarda in diretta su @JuventusTV la conferenza di Maurizio Sarri ??… - JuventusTV : #JuveParma vivila in diretta con noi! ?? Pre partita dalle ore 20 con analisi e interviste ?? Post partita pochi mi… - MirkoUruguageo : #Bonolis attacca la #Juventus in diretta su #Canale5 e scoppia la polemica -