Di Marzio: trattativa Politano in corso, Napoli e Inter discutono anche di Llorente (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’intesa finale ancora non c’è. E ora nella trattativa che porterebbe a Napoli Matteo Politano potrebbe rientrare anche Fernando Llorente. Secondo Gianluca Di Marzio oggi c’è stato un incontro tra Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, e la dirigenza nerazzurra per chiudere l’accordo, ma “non c’è ancora l’intesa totale sulle modalità di pagamento e la cifra finale richiesta dall’Inter di 25 milioni di euro. C’è però l’accordo sulla formula del trasferimento ma il Napoli offre leggermente meno considerando anche i bonus. Per questo le parti sono al lavoro”. Secondo l’esperto di calciomercato di Sky “Giuntoli parlerà con gli agenti del giocatore per trovare un accordo”. Ma la novità è che “Inter e Napoli stanno anche ragionando di poter inserire nella trattativa Llorente in prestito”. Nella ... ilnapolista

