Descenders in arrivo in edizione fisica su PS4 & Nintendo Switch (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sold Out è felice di annunciare la sua partnership con No More Robots per la pubblicazione in edizione fisica del downhill biking game estremo Descenders su Nintendo Switch™ e PlayStation®4, in arrivo anche in digitale questa Primavera. Dagli sviluppatori di Action Henk, Descenders è un downhill freeride estremo per l’era moderna, con mondi generati proceduralmente dove i tuoi errori hanno conseguenze reali. Porterai la tua squadra alla gloria e diventerai il prossimo leggendario Descender? CARATTERISTICHE DEL GIOCO: Una versione moderna di uno sport estremoMondi generati proceduralmente: affronta salti, inclinazioni e discese diverse in ogni partitaControlli Freestyle: controlla ogni minimo movimento del tuo personaggio, con un motore fisico approfondito realizzato per whip e scrub perfetti.Rogue-Bike: guadagna ... gamerbrain

