Citofonare Salvini (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Drin. Famiglia Salvini: “Chi è?” “Casa Salvini?”. FS: “Sì, ma chi è?”. “Scusi, sono un cittadino italiano”. FS: “Papà, lo so che sei tu che fai uno dei tuoi soliti scherzi al citofono. Ma questa è casa tua, non siamo mica i soliti tunisini spacciatori”. “No, siamo dei cittadini, volevamo parlare con il senatore”. FS: “Ha sbagliato indirizzo”. “No, suo padre è senatore”. FS: “Ah sì?”. “Pare di sì”. FS: “Mi spiace, non c’è”, si volta e sussurra a qualcuno vicino a lui, “per fortuna”. “Mi scusi, il signor Salvini a Palazzo Madama?”. FS: “Palazzo Madama? Cos’è, il nuovo locale di Riccione?”. “No, il Senato”. FS: “E perché dovrebbe andarci?”. “Magari perché è pagato… mica ... ilfattoquotidiano

