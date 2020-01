Cinema in lutto: l’attrice è morta a soli 21 anni. “Rimarrà sempre nei nostri cuori” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il mondo del Cinema è in lutto. A soli 21 anni è deceduta l’attrice Andrea Arruti, che tutti i suoi amici chiamavano affettuosamente Andy. Lei era considerata una giovane molto raggiante e solare e che aveva praticamente tutta la vita davanti a sé. Era ritenuta inoltre una ragazza con un talento enorme, una vera e propria promessa del mondo Cinematografico. La tragica notizia ha demoralizzato praticamente tutti. Andrea era molto conosciuta soprattutto per essere stata la voce femminile della versione spagnola del personaggio Elsa bambina di ‘Frozen’, ovvero uno dei più noti ed amati dai più piccoli del mondo Disney. Dunque il nuovo anno non poteva iniziare peggio per la sua famiglia ed anche per i suoi numerosi fan, che adesso piangono disperati la sua morte. Non è stata fornita con esattezza la data nella quale è scomparsa la 21enne. (Continua dopo la foto) Secondo ... caffeinamagazine

