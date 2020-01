Calcio Napoli, De Laurentiis: “Avere Maradona è stato un handicap” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il presidente del Calcio Napoli in una intervista concessa per un documentario realizzato da Red Bull: “Il problema di questa città è che non ma vinto nel passato se non con l’argentino”. “Il problema di Napoli, che e’ una citta’ meravigliosa ma soprattutto unica al mondo, e’ che loro hanno avuto il grosso problema di non aver mai vinto nel passato. Hanno vinto due scudetti solo perche’ in passato hanno avuto un grandissimo handicap, ovvero avere in squadra il piu’ forte giocatore mai esistito al mondo, Maradona”. Cosi’, in un’intervista concessa diversi mesi fa per un documentario realizzato da Red Bull, il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis. Il numero uno della societa’ spiega la sua tesi facendo anche un paragone. “Invece di essere stato un plus Maradona e’ stato un minus ... 2anews

