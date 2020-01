Untitled Goose Game può diventare un set LEGO ma dipende tutto da voi (Di martedì 21 gennaio 2020) Il design di un fan di un set LEGO dedicato ad Untitled Goose Game è stato presentato sul sito Web di LEGO Ideas. Su questo sito, i designer possono inviare le proprie creazioni che possono diventare realtà se ottengono 10.000 voti dai sostenitori.La presentazione di Untitled Goose Game mostra la scena del giardino durante la prima sezione del gioco, completa del cartello di divieto e del povero giardiniere. Tutti i piccoli dettagli danno vita al livello del giardino in forma LEGO, dal cappello da sole del giardiniere alla pala. Sarebbe sicuramente un ottimo pezzo espositivo per ogni fan di Untitled Goose Game."Il fenomeno mondiale del 2019 arriva su LEGO! Goditi la vita come un'oca in procinto di seminare il caos in un piccolo giardino" dice la descrizione del prodotto. "Attento al giardiniere e ai suoi numerosi strumenti! Oggetti di scena inclusi: vasetto di marmellata, mela, ... eurogamer

