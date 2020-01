Samantha De Grenet in lacrime | Il racconto della malattia: “Mi sono operata…” (Di martedì 21 gennaio 2020) Samantha De Grenet a Vieni da Me ha confidato di aver passato un duro momento che l’ha vista lottare contro qualcosa di terribile. L’ Ex modella rivela a Caterina Balivo che il 2018 è stato un anno non tanto felice. Il 2018 un anno da dimenticare Il 2018 non è stato per niente un anno … L'articolo Samantha De Grenet in lacrime Il racconto della malattia: “Mi sono operata…” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

FilmNewsItaly : - zazoomblog : Samantha De Grenet a Caterina Balivo: “E’ successo un anno fa” – VIDEO - #Samantha #Grenet #Caterina #Balivo: - DonnaGlamour : Samantha De Grenet shock: “Un anno fa un brutto male…” -