Pubblicità Pepsi Beyoncè, Britney e Pink: il [VIDEO] più sensuale della tv (Di martedì 21 gennaio 2020) C’è stato un tempo in cui gli spot erano un colossal, quasi più di un film. E c’è stato un tempo in cui Beyoncè, Britney Spears e Pink entravano in un’arena dell’antica Roma, rigorosamente vestite da gladiatori, ed Enrique Iglesias era l’imperatore, ve lo ricordate? Parliamo della Pubblicità della Pepsi che affascinò mezzo mondo. Sexy per la Pepsi Tre donne meravigliose, icone del pop internazionale, con tre voci strepitose: Britney, Pinke e Beyoncè. Lo spot era ambientato nella antica Roma e le cantanti entravano in scena per sabotare l’imperatore, il bel Iglesias, cantando con forza e incitando il pubblico a fare lo stesso: We will rock u. Uno spot iconico che è rimasto nel cuore, soprattutto dei millenials che, con molte probabilità, erano e sono fan delle protagoniste. Ecco il VIDEO di quella indimenticabile ... velvetgossip

