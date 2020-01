Programmi tv | Mercoledì 22 gennaio | Stasera in tv (Di martedì 21 gennaio 2020) Fiction, Programmi tv e film sono la proposta di Mercoledì 22 gennaio per gli appassionati di tv. Ecco cosa c’è da vedere Stasera in tv sulle reti Rai e Mediaset: Secondo quarto di finale di Coppa Italia tra Juventus e Roma, Mercoledì 22 gennaio alle 20.45 su Raiuno. Le due squadre si sono già affrontate … L'articolo Programmi tv Mercoledì 22 gennaio Stasera in tv proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

loredanadurante : RT @LegacoopN: Domani, presso la sede di @LegacoopN a Roma, nuovo appuntamento con i gruppi di lavoro tematici che porteranno avanti i pila… - LegacoopPiemont : RT @LegacoopN: Domani, presso la sede di @LegacoopN a Roma, nuovo appuntamento con i gruppi di lavoro tematici che porteranno avanti i pila… -