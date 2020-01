Perché le zipline di Fornite non funzionano (Di martedì 21 gennaio 2020) Il reale motivo dietro la rimozione delle zipline non è chiaro, ma gli sviluppatori hanno fatto menzione di errori generici che hanno portato alla rimozione temporanea delle comode funivie, le quali verranno ripristinate con l' aggiornamento atteso per questa settimana. Ecco tutti i dettagli emersi. fanpage

Perché zipline Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Perché zipline