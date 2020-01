Pensioni ultime notizie, la proposta: si esce a 64 anni con 35 anni di contributi (Di martedì 21 gennaio 2020) Pensioni ultime notizie, spunta una nuova proposta che prevede l’uscita a 64 anni con 35 anni di contributi. La proposta arriva da Francesca Puglisi, sottosegretaria al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ne ha parlato nel corso di un’intervista a Repubblica. Inoltre la Puglisi, del Partito Democratico, avanza anche ipotesi relativa alla situazione delle lavoratrici in Italia. Per le donne e madri chiede che venga riconosciuto un anno di contributi per ogni figlio. Scopriamo perciò in cosa consiste questa nuova proposta e se è fattibile nel sistema Pensionistico italiano. Pensioni, la proposta del Sottosegretaria al Ministero del Lavoro Francesca Puglisi La proposta della democratica Francesca Puglisi, sottosegretaria al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, va sempre nella direzione della flessibilità. Si parla di una nuova riforma delle ... ultimenotizieflash

