Ora le élite di Davos riconoscono i successi di Trump (Di martedì 21 gennaio 2020) A Davos, in Svizzera, ha preso il via oggi la 50esima edizione del World Economic Forum, che si concluderà il 24 gennaio. Sono 2.782 i partecipanti registrati, provenienti da 117 paesi. È prevista la partecipazione di rappresentanti di governi di 91 paesi, di cui 53 sono capi di stato o di governo e i rappresentanti di tutte le maggiori società bancarie e di investimento del mondo: Bank of America, BlackRock, Citi, Goldman Sachs, HSBC e Sberbank, oltre a Barclays, Bridgewater Associates, JPMorgan Chase, Lazard, Paypal. Presenti, tra gli altri, il primo ministro finlandese Sanna Marin, il cancelliere tedesco Angela Merkel, il premier Giuseppe Conte, il finanziere George Soros, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e l’attivista per il clima Greta Thunberg. L’ospite più atteso, tuttavia, mentre negli Usa si svolge il processo di impeachment al Senato, è il Presidente ... it.insideover

