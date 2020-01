Napoli, 15enne ferito con un coltello da coetanei: indaga la polizia (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Nella serata di ieri un ragazzo di 15 anni, è stato ferito con un coltello. Il giovane è residente a Giugliano (Napoli)e ha riferito alla polizia di essere stato aggredito da coetanei in piazza Plebiscito dopo una lite per futili motivi. Ancora tutte da chiarire le circostanze che hanno portato alla lite, la versione è al vaglio della polizia. Il ragazzo è rientrato a Giugliano con propri mezzi e si è fatto medicare nella notte all’ Ospedale per una ferita di punta e taglio. La prognosi dei medici è di 10 giorni. La sorella ha riferito che il ferimento sarebbe avvenuto in via Caracciolo. Sull’ episodio stanno indagando gli agenti del Commissariato di Giugliano. L'articolo Napoli, 15enne ferito con un coltello da coetanei: indaga la polizia proviene da Anteprima24.it. anteprima24

