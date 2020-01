Michele Nitti e Nadia Aprile: altri due deputati M5S vanno nel gruppo misto (Di martedì 21 gennaio 2020) I deputati M5s Michele Nitti e Nadia Aprile hanno lasciato il MoVimento 5 Stelle e formalmente fatto richiesta di aderire al gruppo misto. La Aprile era indicata nei giorni scorsi come una dei deputati a rischio espulsione a causa delle rendicontazioni e delle restituzioni mancate. Era anche indicata come una delle parlamentari vicine al ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti. Nel 2019 Aprile non aveva restituito alcunché. Domani i probiviri giungeranno ad una conclusione sulle sanzioni ai parlamentari morosi. La Aprile ha rilasciato alcune dichiarazioni all’AdnKronos dopo l’addio al MoVimento 5 Stelle: “”Non posso nascondere che i fatti che mi hanno visto protagonista nell’ultimo periodo mi hanno seriamente scossa. La situazione in cui mi sono trovata è dipesa esclusivamente da un’inesorabile deriva autoritativa del MoVimento e dalla ... nextquotidiano

