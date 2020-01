Messico, abusi choc in Chiesa: “Ci leggeva la Bibbia e ci masturbava, eravamo bimbe di 6 anni” (Di martedì 21 gennaio 2020) Nuovi agghiaccianti particolari dal rapporto sulle violenze commesse da membri dell’associazione 'Legionari di Cristo' dalla sua nascita nel 1941 ad oggi. Il suo fondatore, il padre messicano Marcial Maciel Degollado, è responsabile di almeno 60 casi di abusi di minori. Ma i sacerdoti responsabili delle violenze sono almeno 33. fanpage

Notiziedi_it : Abusi in chiesa, confessione choc in Messico: «Ci leggeva la Bibbia e ci toccava, eravamo bimbe di 6 anni»… - saleelucetv : Da oggi a Città del Messico si tiene presso la Pontificia Università del #Messico, un corso di Prevenzione degli… - JosDelioCubides : RT @M_RSezione: L’emergenza migratoria, continuata con le cosiddette carovane anche nel 2019, “è stata un’opportunità per rendere effettiva… -