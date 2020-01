LIVE Trento-Virtus Bologna 13-26, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: ospiti col turbo nel primo quarto (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si ricomincia alla BLM Group Arena. Statistiche: Trento 2/6 e 3/9 da due e da tre (33.3% in entrambi i casi), Bologna 7/11 e 4/6 (63.6% e 66.7%). TOP SCORER – Trento: Craft 4; Bologna: Teodosic, Gamble 6 Recupera palla Trento, Blackmon sfiora la tripla da dieci metri, finisce il primo quarto con un dominio completo di Bologna. Ultimo possesso del quarto, ce l’ha (da palla recuperata) Bologna; fallo di Knox su Pajola con 8″ da giocare, è rimessa. 13-26 Tripla di Blackmon. Ultimo minuto del quarto. 10-26 Di nuovo è la circolazione ospite a essere di LIVEllo, Baldi Rossi a segno. 10-24 Ancora una palla spettacolare di Teodosic per Hunter, uscendo DIRETTAmente dal raddoppio. Appoggio facile per il 32. Sbaglia l’aggiuntivo Craft. 10-22 Craft percorre tutto il campo, fa lo slalom in mezzo alla difesa Virtussina, segna e ... oasport

