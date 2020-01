Lazio, Inzaghi: «Abbiamo dominato il Napoli. Leiva ingenuo» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il tecnico della Lazio Inzaghi ha commentato l’eliminazione dalla Coppa Italia dopo la sconfitta contro il Napoli Simone Inzaghi ha analizzato l’eliminazione dalla Coppa Italia in favore del Napoli: «Abbiamo fatto una grande partita, c’è rammarico per essere usciti da una competizione a cui teniamo molto, ma ci sta perdere ogni tanto». «Ai miei ragazzi non posso dire nulla perché hanno dominato la gara. Andiamo avanti. Leiva? È stato ingenuo, ma tutto nasce da una svista dell’arbitro. Derby? Cercheremo di recuperare le forze al meglio», ha concluso il tecnico della Lazio ai microfoni di Rai Sport. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

