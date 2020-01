La Liguria chiede l'esclusione di Junior Cally: "Fuori da Sanremo" - (Di martedì 21 gennaio 2020) Luca Sablone Il consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno per chiedere di ritirare l'invito al rapper: "Condanniamo messaggi violenti e sessisti" Non c'è pace per Junior Cally, finito nella bufera per i contenuti deplorevoli di alcune sue canzoni. Si tratta di testi "sboccati e violenti sulle donne", che hanno scatenato l'ira generale in tutta Italia. Nel coro delle critiche si è aggiunta anche la Liguria: il consiglio regionale questa mattina ha approvato all'unanimità un ordine del giorno per chiedere alla Rai di "ritirare immediatamente l'invito al trapper romano a partecipare al 70esimo Festival della canzone italiana". Il documento è stato condiviso da tutti i gruppi: tra i primi firmatari vi sono Francesco Battistini, consigliere di Linea Condivisa, e Franco Senarega, il capogruppo della Lega. Nello specifico si è impegnato il presidente della Regione ... ilgiornale

