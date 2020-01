La brutta (e falsa) storia della sostenitrice leghista «picchiata dalla sardine» a Brescia (Di martedì 21 gennaio 2020) Durante il periodo di campagna elettorale, il terreno è sempre più fecondo per il proliferare delle fake news. L’ultima, in ordine cronologico, riguarda una presunta aggressione nei confronti di una ragazza a Brescia, fuori da un supermercato. La storia è stata condivisa da una pagina Facebook – già nota per diverse notizie inventate di sana pianta – e ripresa anche da alcuni canali di ‘informazione’ legati alla destra sovranista italiana. La bufala leghista picchiata è ricca di contraddizioni. A partire dal referto medico. LEGGI ANCHE > La notizia sbagliata dei 183 arresti per incendi dolosi in Australia cavalcata dai negazionisti dei cambiamenti climatici Come sottolineato dal portale di fact-checking bufale.net, occorre partire dall’inizio. Sulla pagina Facebook (ora misteriosamente oscurata sul social network) ‘Io sono Italia’ è comparsa una storia firmata ... giornalettismo

