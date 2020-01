Kitikaka – A Tutta Rete, la domenica calcistica di Rai 2 senza immagini dei gol: cronaca di uno sbadiglio televisivo (Di martedì 21 gennaio 2020) La zona morta. Non c’entrano nulla Gigi Maifredi o Arrigo Sacchi. Lo sbadiglio televisivo ufficiale della domenica pomeriggio ha da oggi un nome, un cognome, e perfino una preposizione semplice: A Tutta Rete. Cinquanta minuti di spazio grigio, di nebbia in Val Padana, di sole a catinelle, rigorosamente dai campi (chiusi) e dagli spogliatoi (chiusi pure loro), per carpire mugugni, mezze frasi, sguardi modello Grande Fratello (vip) di inumiditi giocatori (e tecnici) appena usciti dalla doccia del post partita. Giaculatorie di gel luccicante e cuffie colorate (che accidenti ascoltano in continuazione i calciatori? Rita Pavone?). Sfibrante attesa a penzoloni sulle transenne. Ponte dei Sospiri di mamma Rai. A Tutta Rete ha ritmo e simpatia di un qualunque trenino di capodanno con annessa orchestra di Mario Canello che entro mezzanotte deve andare da un’altra parte a suonare. C’è interesse ad ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Kitikaka – A Tutta Rete, la domenica calcistica di Rai 2 senza immagini dei gol: cronaca di… - AMTomarchio : @GiorgiaMeloni Tanti italiani? Sei stata al 3% per quasi tutta la tua carriera politica. Ma kitikaka? -