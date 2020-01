Incidente sull’Ofantina, auto si schianta fuori strada: un ferito (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Il bilancio è di un ferito lieve per l’Incidente accaduto questa mattina lungo la strada statale Ofantina 7 bis. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, subito dopo le ore 07’30 di oggi, è intervenuta sulla SS 7 BIS, Ofantina, nel territorio del comune di Conza Della Campania, per un Incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva fuori strada. Il conducente, un uomo di circa 30 anni, non ha subito grosse conseguenze ed è stato visitato sul posto dai sanitari del 118 intervenuti. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo Incidente sull’Ofantina, auto si schianta fuori strada: un ferito proviene da Anteprima24.it. anteprima24

