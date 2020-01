Il principe Harry vola in Canada, dopo il “divorzio” dai Royals torna da Meghan Markle (Di martedì 21 gennaio 2020) dopo che per giorni sono stati separati a causa del "divorzio" dai Royals, Meghan Markle ed Harry si sono riuniti. Il principe è volato alla volta del Canada nelle ultime ore e può finalmente riabbracciare la moglie e il figlio Archie. fanpage

