Il molo rosso 2: trama dell'ultima puntata, stasera su Rai2 in seconda serata (Di martedì 21 gennaio 2020) stasera su Rai2, alle 23:15, va in onda l'ultima puntata de Il molo rosso 2, la seconda stagione della serie tv ideata dai creatori de La Casa di Carta, con protagonista "il professore" Alvaro Morte: la trama. Il molo rosso 2 torna stasera su Rai2 alle 23:15 con l'ultima puntata della nuova stagione, trasmessa in Italia in anteprima assoluta. Ideata da Alex Pina, creatore de La Casa di Carta, Il molo rosso condivide con la serie Netflix anche il protagonista, "il professore" Alvaro Morte. La trama dell'ultimo appuntamento anticipa che Conrado affronterà Vicent davanti a molti testimoni, e durante Ia discussione lo minaccerà di morte. Quando il cadavere di Vicent verrà ritrovato vicino al molo, Alejandra accuserà Conrado di averlo ucciso. Lui, Veronica e Alejandra escogiteranno un piano per incastrare Andres, e mentre il tenente cercherà di ... movieplayer

