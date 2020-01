I cristiani scendono in piazza: "Fede dissacrata senza rispetto" (Di martedì 21 gennaio 2020) Francesco Boezi I cristiani, protestanti e cattolici, scendono in piazza per difendere la comune identità. E il laicismo dei soliti benpensanti finisce sotto attacco Il Natale è appena trascorso, ma quello che hanno dovuto subire i cristiani quest'anno, anche in termini mediatici, non si era ancora visto. Gli attacchi laicisti sono aumentati di numero. Il periodo si presta alle esibizioni degli intolleranti e dei relativisti. Il "Christian Day" non sarà una scampagnata: il prossimo 25 gennaio, a Roma, migliaia di cristiani, cattolici e non, si riverseranno in piazza Santi Apostoli. L'appuntamento è per le 15.00. La Chiesa cattolica non sarà protagonista. Chi vorrà partecipare, però, potrà. Eppure, approfondendo le motivazioni dietro questa iniziativa, sembra quasi di ascoltare di nuovo quanto pronunciato da mons. Giampaolo Crepaldi nell'omelia dell'Epifania:"Questa esemplare ... ilgiornale

Italia_Notizie : I cristiani scendono in piazza: 'Fede dissacrata senza rispetto' - RobyS1966 : RT @GiovannaCalabr9: Vergogna! I vescovi scendono in campo con chi promuove l'aborto , l'eutanasia e tanto altro, che di cristiano nn ha nu… - GiovannaCalabr9 : Vergogna! I vescovi scendono in campo con chi promuove l'aborto , l'eutanasia e tanto altro, che di cristiano nn ha… -