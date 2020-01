Gregoretti, Conte si smarca dalle accuse: ‘La decisione fu di Salvini’. Il leader della Lega “Ne parleremo in Tribunale” (Di martedì 21 gennaio 2020) Scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini sul caso della Gregoretti. Il presidente del Consiglio, “La decisione sullo sbarco era di competenza del Ministro”. Si infiamma lo scontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte sul caso della Gregoretti. Il presidente del Consiglio, parlando con i giornalisti a Firenze, ha respinto – nuovamente – le accuse su un coinvolgimento di Palazzo Chigi per quanto riguarda lo sbarco delle persone che si trovavano sull’imbarcazione. Il leader della lega ha rilanciato la sfida al premier avvertendolo che la sua posizione sarà chiarita in tribunale. Caso Gregoretti, Giuseppe Conte respinge le accuse: “La decisione sullo sbarco era competenza del ministro Salvini” Intervenuto ai microfoni dei giornalisti, Giuseppe Conte da Firenze è tornato a respingere le accuse contro Palazzo Chigi per il caso della nave ... newsmondo

