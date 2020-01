Giorno della Memoria, il programma delle commemorazioni a Salerno (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il 27 gennaio 2020 si celebrerà il “Giorno della Memoria”, istituito dalla legge 20 luglio 2000, n. 211 “per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e, a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”. Nel ventesimo anniversario dall’entrata in vigore della legge istitutiva del “Giorno della Memoria”, la Prefettura di Salerno ha organizzato la consueta cerimonia commemorativa nel comune di Campagna, in quei “luoghi della Memoria” che furono teatro delle vicende umane e professionali dei Palatucci – Monsignor Giuseppe Maria Palatucci, Vescovo della Diocesi di Campagna dal 1937 al 1961, ed il ... anteprima24

