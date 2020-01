Domani a Palazzo Altemps concerto con Revich-Roffi (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – In occasione dell’anniversario dei 100 anni della nascita di Federico Fellini, il violinista Yury Revich e il fisarmonicista Pietro Roffi renderanno omaggio al maestro di Rimini con un concerto che si terra’ mercoledi’ 22 gennaio alle 19.30 nelle sale di Palazzo Altemps, a Roma. È il secondo rendez-vous con la musica, il primo del 2020 della nuova edizione di ‘O Tempo di festival’ al Museo Nazionale Romano in corso fino al 24 giugno 2020 nelle sedi di Palazzo Altemps, Terme di Diocleziano e Planetario. Il violinista Yury Revich, vincitore dell’Echo Klassik e dell’International Classical Music Awards, esibitosi in centinaia di concerti in tutto il mondo con il suo Stradivari, tanto da solista quanto con orchestre sinfoniche, appassionato interprete del barocco, eseguira’ insieme al fisarmonicista Pietro Roffi una serie di ... romadailynews

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT domani, domenica 19 gennaio, parteciperà alla Conferenza di Berlino sulla Libia pres… - AlexBazzaro : ?? ?? Buongiorno amici, oggi si vola a Roma e domani e giovedì a dare una mano in Emilia Romagna per… - di_trilli : RT @di_trilli: Domani Anteprima Nazionale del Docu film 'Clandestine L'Altra Italia dell'Arte' quella delle donne! Alla Sala Zuccari di Pal… -